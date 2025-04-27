Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Adana'da dün etkili olan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi.

Yollar nehre dönerken birçok ev ve iş yerini su bastı.

Şehir öğlen sonuna kadar adeta kilitlendi.

YAĞMUR SUYU DOLAN YOLDA YÜZDÜ

Birçok kişi için yağmur eziyet olsa da objektiflere komik görüntülerde yansıdı.

Kimi yağmur altında oynadı, kimi nehre dönen yolda yüzdü.

DOLUYU POŞETLEYİP PAZARDA SATMAYA ÇALIŞTI

Kimi ise pazarda yağan doluyu yerden kürekle toplayarak, poşetlere doldurdu.

Uyanık pazarcı doluyu, 3 kilosunu 1 liradan vatandaşlara satmaya çalıştı.

Bu durumu gören vatandaşlar ise gülümsedi.

DAHA FAZLA YAĞMUR İÇİN DUA ETTİ, İŞ YERİNİ SU BASTI

Bir genç kadın ise yağmur başlayınca daha fazla yağması için dua etti.

Bir süre sonra ise yağmur hızlanınca iş yerine su girmeye başladı.

Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Kente dehşeti yaşatan yağmurdan geriye, akıllarda bu görüntüler kaldı.