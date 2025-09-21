Adana'da zihinsel engelli kadının hayali temsili düğünle gerçekleşti

Doğuştan zihinsel engelli Gülsüm Altunsayar'ın (48) gelinlik giyme hayalini gerçeğe dönüştürmek için kardeşi Melek Altunsayar, organizasyon düzenledi.

Melek Altunsayar'ın hazırladığı düğün organizasyonuyla gelinlik giyen Gülsüm, gelin arabasıyla düğün salonuna getirildi.

AĞABEYLERİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ağabeyleri Harun ve Raşit ile birlikte salona giren Gülsüm, ilk dansını yine onlarla yaptı.

Bu sırada ağabeyler, gözyaşlarına hakim olamadı.

EN BÜYÜK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Gelinlik giyerek en büyük hayalini gerçekleştiren Gülsüm, ailesinin ve sevenlerinin desteğiyle yapılan düğünde büyük mutluluk yaşadı.

Davetliler de gecenin ilerleyen saatlerine kadar oyun havası eşliğinde oynadı.

"GELİNLİK GİYDİRİN DİYORDU, HAYALİ GERÇEK OLDU"

Anne Döne Altunsayar, "Kızımın hayali gerçek oldu, çok mutluyuz. Söyleyecek söz yok, gelen herkesten Allah razı olsun." dedi.

"BÖYLE BİR ORAGANİZASYON YAPTIK, ÇOK GÜZEL OLDU"

Kardeş Melek Altunsayar ise, "Ablam hep düğünlere gittiğinde bana da gelinlik giydirin diyordu, böyle bir organizasyon yaptık, çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Ağabeyler Harun ve Raşit Altunsayar ise kardeşlerinin hayali gerçeğe dönüştüğü için mutlu olduklarını, gözyaşlarını tutamadıklarını söyledi.