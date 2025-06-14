Adıyaman'da 3 yaşındaki çocuğu akrep soktu

İHA

Adıyaman'da feci bir olay yaşandı...

Sincik ilçesine bağlı Çamdere Köyü'nde yaşayan bir ailenin 3 yaşındaki çocuğu Yusuf D.'yi akrep soktu.

Olay sonrası yaşadığı acı ile gözyaşları ve çığlıklar içinde kalan çocuğun durumu, saatler sonra fark edildi.

SAATLER SONRA FARK EDİLDİ

Yusuf'un akrep tarafından sokulduğunu anlayan yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf D., önce Sincik Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Hastanede tedavi altına alınan Yusuf D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruyor.

Zehre maruz kaldığı öğrenilen küçük çocuğun yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.