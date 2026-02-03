Adıyaman'da deprem şehitleri, çay ocağında fotoğraflarıyla anılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adıyaman’ın Eskisaray Mahallesi’nde faaliyet gösteren İkizler Çay Ocağı, sıradan bir işletmeden çok daha fazlasını temsil ediyor. 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşların fotoğrafları, üç yıldır çay ocağının duvarlarını kaplıyor. İşletmenin dört bir yanını saran yaklaşık 400 fotoğraf, adeta bir “anı duvarı” oluşturuyor.

ACIYLA BAŞLAYAN ANI DUVARI, ZAMANLA BÜYÜDÜ

Çay ocağının sahibi Mustafa Sapdüzen, depremde ikiz kardeşi Ayhan Sapdüzen’i, yengesini ve yeğenlerini kaybetti. Acısını bir hatıraya dönüştürmek isteyen Sapdüzen, kardeşinin fotoğrafını dükkânının duvarına astı. Zamanla mahalle sakinleri ve müşteriler de depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını getirerek bu duvara ekledi. Gün geçtikçe fotoğraf sayısı arttı ve işletmenin tüm duvarları kaybedilen canların anılarıyla doldu.

"GÜNE ONLARA SELAM VEREREK BAŞLIYORUM"

İşletme sahibi Mustafa Sapdüzen, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

6 Şubat; hüzün, özlem ve ayrılık demek. Kardeşimin fotoğrafını astım çünkü dükkânı açtığımda en azından bir çayımı onunla içiyormuş gibi hissetmek istedim. Sonra dostlarımızın, komşularımızın fotoğrafları geldi. Kardeşime yer varsa, onlara da vardı. Şimdi 400 fotoğraflık bir albümümüz var. Her sabah dükkâna girerken vefat eden canlarımıza selam veriyorum, dualarımı okuyorum. Günüm böyle başlıyor.

GELENLER DUYGULANIYOR, ANILAR PAYLAŞILIYOR

Çay ocağına gelen müşteriler ise duvarları kaplayan fotoğraflar karşısında duygusal anlar yaşıyor. Müşteriler, "İlk geldiğimizde şaşırdık ama sonra çok anlamlı bulduk. Burada kaybettiklerimizi görmek insanı hem hüzünlendiriyor hem de unutmamayı hatırlatıyor. Her gelişimizde o günü yeniden yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.