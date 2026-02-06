Adıyamanlı depremzede, asker arkadaşından aldığı telefonla yeni bir hayata başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzun yıllar Adıyaman’da lokanta ve restoran işletmeciliği yapan, yöresel kebap ve dürüm lezzetleriyle tanınan Mahmut Bıçak, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremleri ailesiyle birlikte yaşadı. Depremde evi ve iş yeri ağır hasar gören Bıçak, çok sayıda komşusunu da kaybetti.

ASKER ARKADAŞINDAN GELEN ÇAĞRI

Depremin ardından, 1992 yılında Gümüşhane’de vatani görevini yaparken tanıştığı Çanakkaleli asker arkadaşı Necdet Öner, Mahmut Bıçak’a ulaştı. Ailenin durumunu öğrenen Öner, Bıçak ve ailesini memleketi Ayvacık’a davet etti.

Bu daveti kabul eden Bıçak, eşi, üç çocuğu ve iki torunuyla birlikte Çanakkale’ye gitti. İlk etapta asker arkadaşının evinde misafir olan aile, bir süre sonra Ayvacık’ta kalıcı olmaya karar verdi.

"O GÜNLERİ HATIRLAMAK BİLE ZOR"

Deprem sürecini anlatan Mahmut Bıçak, yaşadıklarının tarif edilemez olduğunu söyledi. Komşularını kaybettiklerini, iletişim kurmakta büyük zorluk yaşadıklarını dile getiren Bıçak, şöyle konuştu:

Süreç çok ağırdı. Asker arkadaşım uzun süre haber alamamış, çok endişelenmiş. Arayıp iyi olup olmadığımızı sordu ve bizi Ayvacık’a davet etti. Sağ olsun evinde ağırladı, her konuda yardımcı oldu. Allah razı olsun. Yaşananları anlatmak çok zor, bunu ancak yaşayanlar anlayabilir.

ADIYAMAN'A DÖNDÜ, YENİDEN ÇANAKKALE'YE GELDİ

Yaklaşık 35 gün Ayvacık’ta kaldıktan sonra Adıyaman’a döndüklerini anlatan Bıçak, orada yeniden tutunmanın mümkün olmadığını fark ettiklerini belirtti. Bunun üzerine asker arkadaşının yeniden davetiyle tekrar Çanakkale’ye geldiklerini söyledi:

Ayvacık’ın sakin bir köşesinde küçük bir dükkan tuttuk. ‘Bismillah’ dedik ve çalışmaya başladık. Bugünlere geldik. Bize destek olan herkese minnettarız. Artık kendimizi Ayvacıklı hissediyoruz.

ADIYAMAN LEZZETLERİ AYVACIK'TA

Mahmut Bıçak, “Dürümcü Mahmut Usta” adıyla açtığı işletmede Adıyaman’a özgü kebap ve dürümleri sunduğunu, ürünlerinde zırh kıyması kullandığını ifade etti. Sabah erken saatlerde iş yerini açtıklarını, akşam geç saate kadar hizmet verdiklerini belirten Bıçak, tüm kebap ve dürüm severleri Adıyaman mutfağının lezzetlerini tatmaya davet etti.