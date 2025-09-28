Afyonkarahisar'da gıda deposunda çalışıp halterde şampiyon oldu

Salar beldesinde yaşayan Hasan Sait Emrem, ortaokulda kaldığı yurtta tanıştığı antrenörü Abdürrezzak Avcı’nın yönlendirmesiyle haltere başladı.

Hasan Sait, dedesinin beldedeki iş yerinde yem çuvalları taşımak ve babasıyla inşaatta çalışmak gibi fiziksel işleri yaparken, halterde yüksek kilolar kaldırarak kendisini geliştirmeye çalıştı.

TÜRKİYE OLİMPİYAT MERKEZİ'NE SEÇİLDİ

Katıldığı yarışmalarda dereceler elde eden Hasan Sait, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM)’ne girmeye hak kazandı. Afyonkarahisar’da antrenörü Avcı’nın kulübünde çalışmalarını sürdürüyor.

GIDA DEPOSU ÇALIŞMASIYLA ANTRENMANA DESTEK

Harçlığını çıkarmak için organize sanayi bölgesindeki toptan gıda deposunda çalışan Hasan Sait, un, şeker, bakliyat, temizlik malzemeleri ve içecekleri hazırlayıp araçlara yüklüyor. Bu yoğun fiziksel çalışmanın halter antrenmanlarına katkı sağladığını söylüyor.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Hasan Sait Emrem, 16-21 Eylül’de Eskişehir’de düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda 79 kiloda birinci oldu. Koparmada 130, silkmede 160 kilo kaldırabilen sporcu, başarılarını Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu’ya örnek alarak sürdürmek istediğini belirtti.

HEDEF BALKAN ŞAMPİYONASI

Kasım ayında Arnavutluk’ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası için yoğun şekilde çalıştığını söyleyen Hasan Sait, “Oradaki rakiplerimi yenerek madalya kazanacağıma inanıyorum. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek ve madalyalar kazanmak istiyorum” dedi.

"MOTİVASYONU VE AZMİ, TAKDİRE ŞAYAN

Antrenör Abdürrezzak Avcı, sporcusunun Türkiye şampiyonluğu sonrası daha büyük hedeflere kilitlendiğini vurguladı: