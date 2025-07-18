Afyonkarahisar'da yola inen geyik ekipleri harekete geçirdi

Afyonkarahisar'da geçen aylarda doğaya salınan geyiklerden biri Afyonkarahisar- Ankara kara yolunda görüntülendi.

Yetkililer, geyiğin trafik kazası riski oluşturmaması için harekete geçti.

DRONE İLE ARANDI

Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda, kolluk kuvvetlerinin de desteği ile drone ile arama çalışması başlatıldı. Geyiğin yerini kısa sürede tespit eden yetkililer, kısa sürede müdahale etti.

YAKALANAN GEYİK KORUMA ALTINA ALINDI

Geyik, uzman personel tarafından uyutulup, güvenli şekilde yakalanarak geçici olarak Sandıklı Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde gözetime alındı.

Yol kenarında alınan geyiğin, gözetimin ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.