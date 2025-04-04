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DHA

Marmara Denizi'nde 2021 yılında görülen müsilaj, son dönemde yeniden gündeme geldi.

Tekneleriyle denize açılan balıkçıların ağlarına yapışan müsilaj hem ağlara hem de sudaki ekosisteme zarar veriyor.

AĞLAR MUSİLAJLA KAPLANDI

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde avlanmak için Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağları müsilajla kaplandı.

Kullanamadıkları ağlarını toplayan balıkçılar, avlanamadan geri döndü.

Müsilaj nedeniyle zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren balıkçılar, ağlar ve teknelerini temizledi.

"BALIKÇILAR MÜSİLAJ SEBEBİYLE SORUN YAŞIYOR"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara Denizi'nde son 15 gündün müsilajın daha da etkili olduğunu söyledi.

Pehlivanoğlu şöyle konuştu: