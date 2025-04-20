Ağrı'da 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, baharla canlandı

DHA

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde, 2 bin 241 metre rakımda ve 30 kilometrekarelik alanı kaplayan Balık Gölü, kışın ardından beyaz örtüsünü geride bırakarak baharın taze nefesiyle maviye büründü. Soğuk mevsimlerde yüzeyi tamamen donarak festival ve etkinliklere ev sahipliği yapan volkanik göl, artık yeniden doğaseverleri, kampçıları ve fotoğraf tutkunlarını kucaklamaya hazırlanıyor.

BAHARIN GELİŞİYLE YENİDEN CANLANDI

Buzların çözülmesiyle birlikte yüzeyinde mavi tonlar dans ederken, gölün çevresini kuşatan kar tabakası da yerini yeşeren doğaya bıraktı. Göz alıcı manzarasıyla hem yerli hem yabancı turistlerin rotasına giren bu doğal cennet, baharın gelişiyle adeta yeniden doğdu.

Zirvede saklı bir huzur noktası olan Balık Gölü, yalnızca eşsiz manzarasıyla değil, aynı zamanda serin iklimi ve sessizliğiyle de ziyaretçilerine unutulmaz anlar vadediyor. Doğa ile baş başa kalmak isteyenler için ideal bir kaçış noktası olan göl, bu bahar da ziyaretçilerini mest etmeye hazırlanıyor.