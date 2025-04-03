Ağrı’da baharın gelişiyle doğa canlandı

İHA

Ağrı'da uzun ve sert geçen kışın ardından baharın ilk çiçekleri açmaya başladı.

Özellikle Yakınca köyünde açan çiçekler, baharın gelişini gösteriyor.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken bu manzara, bölgeye gelenleri etkiliyor.

"DOĞANIN UYANIŞINA TANIKLIK İÇİN BURADAYIZ"

Doğa fotoğrafçısı Sibel Yıldız, çiçekleri görüntülemek için Yakınca köyüne geldiğini belirterek, "Her yıl karların erimesiyle birlikte bu çiçekler açıyor. Doğanın uyanışına tanıklık etmek ve bu anı fotoğraflamak için buradayız." dedi.

"ÇİÇEKLER AÇINCA BAHARIN GELDİĞİNİ ANLARIZ"

Köy sakinlerinden Arzu Doğan ise çiçeklerin açmasıyla birlikte baharın hissedildiğini belirterek, "Ağrı’da kış uzun sürer ve her yer karla kaplanır. Çiçekler açınca havalar ısınmaya başlar, baharın geldiğini anlarız." diye konuştu.