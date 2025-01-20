Ağrı'da buzlu nehirde sıra dışı balık avı

AA & Ensonhaber

Ağrı il merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Çakıroba köyündeki halk, her kış mevsiminde geleneksel yöntemlerle balık avlamak için Murat Nehri'ne geliyor. Zorlu kış koşullarının hüküm sürdüğü köyde köylüler, ellerine odun parçaları ve "dirgen tor" adı verilen ağları alarak, buzla kaplı nehrin kıyısına ulaşıyor.

2 GRUBA AYRILARAK İŞ BÖLÜMÜ

Balık avına çıkan köylüler, iki gruba ayrılarak farklı görevler üstlenir. Bir grup, ellerindeki sopalarla buzun üzerine vurarak balıkları suda harekete geçirirken, diğer grup ise "dirgen tor"larıyla balıkları yakalamaya çalışır. Zorlu ve tehlikeli balıkçılık sürecinde zaman zaman buzların kırılması sonucu köylüler, risk altında kalsa da sonunda elde ettikleri balıklarla mutlu bir şekilde evlerine dönüyor.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE AVLANIYORLAR

Köylülerden Cihan Altın, bu geleneksel balık avı yöntemini yıllardır uyguladıklarını ve her yıl aynı dönemde tekrar ettiklerini belirtiyor. Soğuk havalarda zaman zaman suya batıp çıkmalarına rağmen, bu zorlu şartlara alıştıklarını ve Murat Nehri'ndeki buzlanmanın işlerini daha da zorlaştırdığını ifade ediyor. Altın, bu işlemi bir hobi haline getirdiklerini ve ekiple koordineli şekilde çalışarak balık tuttuklarını söylüyor.

"BU BİR EĞLENCE VE HOBİ"

Turgay Yaltap ise yaklaşık 15 yıldır geleneksel balıkçılığı bir eğlence ve hobi olarak sürdürdüğünü belirtiyor. Zaman zaman verimli geçen avlarda balıklarını toplayıp eve götürüp pişirseler de, bazı günlerde boş dönüyorlar. Yaltap, soğuk havaların kendilerini etkilemediğini, hatta arkadaşlarıyla birlikte bu keyfi çıkararak balık avlamaktan büyük zevk aldıklarını anlatıyor.

Murat Yaltap da soğuk havalara aldırış etmeden balık avlamaya devam ettiklerini, buz tutmuş nehirde yürüyerek bu zevki yaşadıklarını dile getiriyor.