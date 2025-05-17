AA
Ağrı’da günlerdir aralıklarla devam eden sağanak yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Eleşkirt'te bulunan 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ, mayıs ayının ortalarında yeniden beyaz örtüyle kaplandı.
Dağın zirvesinin baharda karla kaplanması güzel manzara oluşturdu.
AĞRI’DA MAYIS ORTASINDA KAR SÜRPRİZİ
Baharın ortasında karla kaplanan Kösedağ’ın zirvesi, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için kartpostallık manzaralar sundu.
Karla kaplı dağ silueti, yeşeren vadilerle birleşince ortaya etkileyici bir doğa tablosu çıktı.
Bölge halkı, bu mevsimde kar yağışının nadir görüldüğünü belirterek manzaranın keyfini çıkardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış