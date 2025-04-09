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Haber Merkezi

Türk tiyatro ve sinema camiası bir ustasını daha kaybetti.

Ünlü sanatçı Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar olarak sayısız eser veren Ahmet Levendoğlu için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

TÖRENE İMAM KATILMADI

Levendoğlu'nun vasiyeti gereği cenaze namazı kılınmadı. AKM'deki törene de imam katılmadı.

AKM'deki törende ise sanatçının oğlu ve sanatçı arkadaşları, konuşmalar yaparak Levendoğlu'na veda etti.

MÜZİKLE VEDA ETTİLER

Levendoğlu'nun fotoğraf ve videolarından oluşturulan slayt da İngiliz rock grubu The Faces'in Ooh la la isimli şarkısı eşliğinde katılımcılara izletildi.

Levendoğlu'nun müzikle uğurlandığı törene Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

NAMAZI KILINMADAN DEFNEDİLDİ

Cenaze namazı kılınmayan Levendoğlu, buradaki törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilirken ailesi de bir ölüm ilanı ile sanatçıya veda etti.

"ATATÜRKÇÜ, DEMOKRAT VE TÜRK İDİ"

Yayınlanan ilanda şu ifadelere yer verildi: