Ahmet Özhan’la Ramazan 13. bölüm

Yusuf Balıkçı

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Ramazan ayı boyunca merak edilenleri biz soracağız, Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan anlatacak.

13. BÖLÜM YAYINDA

Katılımevim’in sponsorluğu ile çekilen yeni bölüm, YouTube kanalımızda yayına girdi.

Ahmet Özhan bu bölümde neler anlatıyor?

İSLAM’DA HOŞGÖRÜ VE TEVHİD

Özhan, yeni bölümde İslam’da hoşgörü ve tevhid kavramlarını ele alıyor.

Hoşgörünün içsel bir kavram olduğu, İslam alemi için zamanın Gazze’de ve diğer tüm zulüm alanlarında yaşananlar göz önündeyken hoşgörü değil aziz ve caydırıcı olma zamanı olduğuna dikkat çekti.

‘Hoşgörü zengin işi’ diyen Özhan, bu durumun tersine çevrilmesi için ise tevhid kavramının önemini vurguluyor.

“Bizde ‘bi dakka’ diyen bir delikanlı var elhamdulillah” diyen Özhan, İslam aleminin bir araya gelmesi gerektiğini söylüyor.

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