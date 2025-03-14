Ahmet Özhan’la Ramazan 14. bölüm

Yusuf Balıkçı

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Ramazan ayı boyunca merak edilenleri biz soracağız, Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan anlatacak.

14. BÖLÜM YAYINDA

Katılımevim’in sponsorluğu ile çekilen yeni bölüm, YouTube kanalımızda yayına girdi.

Ahmet Özhan bu bölümde neler anlatıyor?

İSLAM’IN REHBERLİĞİ

Özhan, yeni bölümde İslam’ın rehberliğini ele alıyor.

Özhan, 'İslam öğretileri hedefe ulaşmak için insana nasıl rehberlik edebilir?', 'Gençlerin arkadaş seçiminde en dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir?’ sorularına cevap veriyor.

Videonun tamamını YouTube kanalımızda izlemek için tıklayın

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