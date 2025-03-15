Ahmet Özhan’la Ramazan 15. bölüm

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Ramazan ayı boyunca merak edilenleri biz soracağız, Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan anlatacak.

15. BÖLÜM YAYINDA

Katılımevim’in sponsorluğu ile çekilen yeni bölüm, YouTube kanalımızda yayına girdi.

Ahmet Özhan bu bölümde neler anlatıyor?

"KALPLERİ ISINDIRMAK LAZIM"

Özhan, yeni bölümde İslam’ın rehberliği konusuna devam ederken ‘Gençler hayatlarına dair konularda nelere dikkat ederek karar almalı?’ sorusuna cevap verdi.

“Çocuklar tüm dünyadan haberdarlar fakat din söz konusu olduğu zaman dedesinden hatta onların da öncesinden kalmış bir meseleye dönüşüyor.” diyen Özhan, gençlerin kalplerinin ısındırılması gerektiğini söyledi.

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