Ahmet Özhan’la Ramazan 30. bölüm
Yusuf Balıkçı

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Ramazan ayı boyunca merak edilenleri biz sorduk Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan anlattı.

30. BÖLÜM YAYINDA

Katılımevim’in sponsorluğu ile çekilen 30. bölüm, YouTube kanalımızda yayına girdi.

Ahmet Özhan bu bölümde neler anlatıyor?

BAYRAM SEVİNCİ

Özhan bu bölümde bayram sevinci konusunu ele aldı.

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