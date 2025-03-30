Ahmet Özhan’la Ramazan 30. bölüm

Yusuf Balıkçı
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Ramazan ayı boyunca merak edilenleri biz sorduk Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan anlattı.
30. BÖLÜM YAYINDA
Katılımevim’in sponsorluğu ile çekilen 30. bölüm, YouTube kanalımızda yayına girdi.
Ahmet Özhan bu bölümde neler anlatıyor?
BAYRAM SEVİNCİ
Özhan bu bölümde bayram sevinci konusunu ele aldı.
Videonun tamamını YouTube kanalımızda izlemek için tıklayın
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