Ailelerin çocuklarını dijital risklerden koruma dönemi başlıyor

Uzmanlar, yeni düzenlemeyle sosyal medyanın daha denetlenebilir hale gelmesinin ve özellikle çocuklar için güvenli bir dijital ekosistem kurulmasının amaçlandığını ifade ediyor. Aynı zamanda platformların sorumluluğu artarken, ailelerin kontrolü güçleniyor ve kullanıcıların korunmasına yönelik yeni bir çerçeve oluşturuluyor. Dijital İletişim Uzmanı Ümit Sanlav, yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açmasının tamamen engelleneceğine dair şu ifadeleri kullanıyor;

“Bu yasak, yalnızca beyana dayalı değil, teknik sistemlerle uygulanacak. E-Devlet üzerinden üretilecek “token” ile kullanıcıların yaş bilgisi doğrulanacak. Token’ dediğimiz şey aslında küçük bir dijital dosya. Elektronik imzalı bir belge gibi ya da bir bilet, bir jeton gibi düşünülebilir. Bu token’deki bilgiler yalnızca BTK ile kişi arasında olacak. Yani kullanıcıya elektronik imzalı bir doğrulama belgesi verilecek. Bu belge, kişinin yalnızca yaş kriterini sağladığını gösterecek. Sistem sayesinde kullanıcılar, sosyal medya platformlarına girişte kimlik bilgisi paylaşmadan yaş doğrulaması yapabilecek. Başka hiçbir bilgi kendileriyle paylaşılmayacak.”

DİJİTAL HARCAMALARDA EBEVEYN ONAYI

Yeni dönemde ebeveynlerin, çocuklarının dijital hayatı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacağına değinen Sanlav; “Platformlar; ekran süresi sınırlama, hesap ayarlarını yönetme, oyun ve uygulama içi harcamaları onaya bağlama gibi araçları sunmak zorunda olacak. Bu sayede aileler çocuklarının dijital risklerden koruyabilecek. Oyunlar yaş kriterlerine göre derecelendirilerek sunulacak. Derecelendirilmemiş oyunlar, en yüksek yaş grubunda kabul edilecek. Günlük erişimi 100 binin üzerindeki oyun dağıtıcılar Türkiye’de temsilci bulunduracak.

Bu düzenleme en çok oyun içi satın alma (in-app purchase) tarafını etkileyecek. Çünkü çocukların kontrolsüz harcama yapması zaten dünya genelinde büyük bir problem. Sistem “hesap açma + harcama yetkisi”ni ayrı ayrı kontrol edecek.” diyor.

Kimlik bilgilerinin paylaşılmasının herhangi bir güvensizlik oluşturmadığına dair Dijital İletişim Uzmanı Ümit Sanlav, şu ifadeleri kullandı;

“Sistem e- Devlet üzerinden, BTK ile kullanıcı (vatandaş) arasında “Aracı Kapı” sistemiyle işleyecek. Dolayısıyla teknoloji firmaları doğrudan vatandaşla muhatap olmayacak, vatandaş bu mecraya, işleyiş olarak bir jetona, bilete benzetebileceğimiz “Token” denilen bir doğrulama belgesi ile kayıt olacak. Yani bir anlamda mecra sadece onaylı bir belge ile kayıt iznini görmüş olacak, vatandaşın bilgisini değil.”

ORGANİZE TROLL AĞLARINA CAYDIRICILIK ARTACAK

Halk arasında gerçek kimlik zorunluluğu olarak ifade edilen, elektronik imzalı doğrulama belgesi ile sosyal medya hesaplarına girilmesiyle sahte hesap açmanın zorlaşacağına değinen Ümit Sanlav, “Özellikle organize troll ağları ve bot hesaplar ciddi darbe alır. Caydırıcılık artar, insanlar hakaret, iftira, tehdit gibi suçları işlerken “yakalanırım” duygusunu daha fazla hisseder. Hukuki süreçler hızlanır, failin kimliği baştan belli olacağı için soruşturma süreçleri daha hızlı yürür. Bu yüzden özellikle organize karalama kampanyalarında belirgin bir azalma görülebilir.” dedi.