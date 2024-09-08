Akdamar Adası'nda Ermeni ayini yapıldı Van'daki Akdamar Adası'nda bu sene 12'ncisi düzenlenen Ermeni ayini sona erdi.

İHA

Van'daki Akdamar Adası, Ermeniler için özel bir anlam taşıyor.

Ermeniler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinle burada ilk ayini 2010 yılında yapmıştı.

Akdamar Adası'nda 12. ayin bugün gerçekleşti.

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ın başkanlığında, Kd. Peder Drtad Uzunyan'ın yönettiği ayin yaklaşık bir saat sürdü.

"GELDİK İBADETİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ayinin ardından açıklamalarda bulunan 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan, bu yıl da geleneksel hac vazifesini gerçekleştirdiklerini belirtti. İstanbul, Ermenistan, Amerika, Almanya ve dünyanın birçok yerinden gelen hac ziyaretçileriyle birlikte geleneksel ibadetlerini yaptıklarını ifade eden Maşalyan, "Yüreğimiz mutlulukla dolu. Adaya her geldiğimizde buranın imarının daha da yetkinleştiğini görüyoruz. Çevre düzenlemesi yapılıyor. Van Valisi Ozan Balcı’ya gösterdikleri ihtimam için teşekkür ediyorum. Geldik ve huzur içinde ibadetimizi gerçekleştirdik. Bu gibi tarihi yerler ülkenin büyük kazancı, bu toprakların çok renkli, çok kültürlü, çok dinli geçmişine tanıklık ediyorlar ki bunların korunması ve turizme açılması herkes gibi bizim de en büyük temennimizdir" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Ermeniler adadan ayrıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)