Alman Harald Nevşehir’de Müslüman oldu

Dünyanın dört bir yanında bireyler, kendi iç yolculukları sonucu farklı inançlara yöneliyor.

Bu dönüşümlerden biri de Türkiye’de yaşandı.

MÜSLÜMAN OLDU

Nevşehir İl Müftülüğü’nde düzenlenen ihtida töreninde Almanya vatandaşı Harald Hornig, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Törene İl Müftüsü Kazım Güzel de katıldı.

HARALD 'HAYRULLAH' OLDU

İl Müftüsü Kazım Güzel (solda) tarafından Hornig'e, "İhtida Belgesi" ile Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'ndan Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye edildi.

Hornig ayrıca, Müslüman olmasının ardından 'Hayrullah' ismini aldı.

DÜNYADAKİ MÜSLÜMAN NÜFUSU

Öte yandan, dünyadaki Müslüman nüfusu da giderek artıyor.

Pew Araştırma Merkezi’nin en son raporuna göre, dünya genelindeki Müslüman nüfus 2010-2020 yılları arasında 347 milyon kişi artarak yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşmıştı.

Ve bu, dünya nüfusunun yüzde 25,6’sını oluşturuyor.

2025 itibarıyla Müslüman nüfusun yaklaşık 2,1 milyar olduğu tahmin ediliyor.

İslam, Hristiyanlıktan sonra dünyanın en yaygın ikinci dini olup, en hızlı büyüyen dini grup olarak öne çıkıyor.

Pew Araştırma Merkezi, İslam’ın 2050 yılına kadar yaklaşık 2,8 milyar kişiye ulaşarak Hristiyanlıkla nüfus açısından yakınsayacağını ve 2070 civarında dünyanın en kalabalık dini haline geleceğini öngörüyor.

MÜSLÜMAN NÜFUSUN KÜRESEL DAĞILIMI

Müslümanlar, dünya genelinde 53 ülkede çoğunluk dinini oluşturuyor.

Asya-Pasifik bölgesi, 1,2 milyar Müslüman ile en büyük Müslüman nüfusuna ev sahipliği yapıyor ve bu, küresel Müslüman nüfusunun yüzde 59’unu oluşturuyor.

Endonezya ise, 240,7 milyon Müslüman ile dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi.

Pakistan (yaklaşık 225 milyon), Hindistan (213 milyon) ve Bangladeş (153 milyon) gibi ülkeler de önemli Müslüman nüfus barındırıyor.

Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi, Müslüman nüfusun yüzde 20’sini (414 milyon) barındırırken, Sahra Altı Afrika’daki Müslüman nüfus 369 milyon ile üçüncü büyük bölgesel topluluğu oluşturuyor.

Avrupa’da Müslüman nüfus, özellikle Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’ta artış gösteriyor.

Örneğin, Birleşik Krallık’ta Müslüman nüfus 2021’de 3,87 milyona ulaştı.

Almanya’da ise Müslüman nüfus 2024 itibarıyla yaklaşık 5 milyon kişidir ve toplam nüfusun yüzde 6,1’ini oluşturuyor.

SON YILLARDA İSLAM'A GEÇİŞ ORANLARI

Dünya genelinde bazı bölgelerde İslam’a geçişler dikkat çekiyor.

Örneğin, ABD’de her yıl yaklaşık 20 bin kişi İslam’ı seçiyor ve bu kişilerin yüzde 70’i kadınlardan oluşuyor.

Bazı kaynaklar, dünya genelinde her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin İslam’a geçtiğini iddia etse de, bu rakamlar resmi kayıtlarla doğrulanmadı.

Pew Araştırma Merkezi, 2010-2050 yılları arasında İslam’a geçişlerin net katkısının yaklaşık 3 milyon kişi olacağını, özellikle Sahra Altı Afrika’da (2,9 milyon) bu etkinin daha belirgin olacağını belirtmektedir.