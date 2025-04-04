Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan asker ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu Alparslan Türkeş, 28 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı...

Türk milliyetçiliği hareketinin lideri olarak “Başbuğ” ünvanıyla anılan Türkeş’in 28. ölüm yıl dönümü nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı önünde anma programı düzenlendi.

Program sırasında talihsiz bir olay yaşandı..

İMAM BAYILDI

Lokma hayrının da yapıldığı programda, konuşmaların ardından duaya geçildi.

İmam Lütfullah Güldemir, dua etmeye başladı. Güldemir, dua esnasında bie anda fenalaşarak yere yığıldı.

TANSİYONU DÜŞTÜ

Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Güldemir’in sağlık durumunun iyi olduğu, tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaştığı öğrenildi.