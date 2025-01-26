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İHA

Hatay'ın zirve noktası olan Amanos Dağları, nefes kesen manzaralara ev sahipliği yapıyor..

Kayda alınan görüntülerde, Amanos Dağları'nda 6 gezegenin yan yana sıralanışı kartpostallık görüntü çıkardı.

YILLAR SONRA İLK

Yıllar sonra ilk kez yaşanan olayda, Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars aynı hat üzerinde hizalandı.

Bu doğa olayına nadir rastlanılması ise ilgiyi daha da arttırdı.

GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANDI

Nadir görülen bu doğa olayı, Hatay'da bulunan Amanos Dağları'nın zirvesinde yer alan Ispatan Yaylası'nda gözlemlendi.

Görsel şölenin oluştuğu anlar mest etti.