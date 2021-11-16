Amanos Dağları'ndaki sonbahar güzelliği, drone görüntülerine yansıdı.

Hatay'ın Hassa ve Erzin ilçeleri ile Adana'nın Pozantı ilçesi sonbaharın gelmesiyle birlikte çok sayıda doğa ve fotoğraf tutkununu ağırlıyor.

AMANOS DAĞLARI'NDA SONBAHAR

Hassa ve Erzin ilçelerinde yeşil, sarı ve kahverengi tonlarına bürünen Amanos Dağları'nın sonbahar güzelliği drone ile görüntülendi.

Amanos Dağları'nda sonbahar renkleri - Foto Galeri

Amanos Dağları'nda sonbahar renkleri - Video

YAYLALARDA RENK CÜMBÜŞÜ

Amanos Dağları eteklerindeki yaylalar renk cümbüşüyle sonbahara ayrı bir güzellik katarken doğa gezginleri ve fotoğrafçılara da görsel şölen sunuyor.

FOTOĞRAFSEVERLERİN UĞRAK YERİ: BELEMEDİK

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı da fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri arasında bulunuyor.