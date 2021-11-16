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    Amanos Dağları'nda sonbahar renkleri

    Amanos Dağları'ndaki sonbahar güzelliği, drone görüntülerine yansıdı.
    • AA
    • 16.11.2021 - 05:12
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 07:48
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    Amanos Dağları'nda sonbahar renkleri

    Hatay'ın Hassa ve Erzin ilçeleri ile Adana'nın Pozantı ilçesi sonbaharın gelmesiyle birlikte çok sayıda doğa ve fotoğraf tutkununu ağırlıyor.

    AMANOS DAĞLARI'NDA SONBAHAR

    Hassa ve Erzin ilçelerinde yeşil, sarı ve kahverengi tonlarına bürünen Amanos Dağları'nın sonbahar güzelliği drone ile görüntülendi.

    Amanos Dağları'nda sonbahar renkleri - Foto Galeri

    Amanos Dağları'nda sonbahar renkleri - Video

    YAYLALARDA RENK CÜMBÜŞÜ

    Amanos Dağları eteklerindeki yaylalar renk cümbüşüyle sonbahara ayrı bir güzellik katarken doğa gezginleri ve fotoğrafçılara da görsel şölen sunuyor.

    Amanos Dağları nda sonbahar renkleri #1

    FOTOĞRAFSEVERLERİN UĞRAK YERİ: BELEMEDİK

    Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı da fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri arasında bulunuyor.

    Amanos Dağları nda sonbahar renkleri #2

    Amanos Dağları nda sonbahar renkleri #3

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