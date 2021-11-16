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Amanos Dağları'nda sonbahar renkleri
Amanos Dağları'ndaki sonbahar güzelliği, drone görüntülerine yansıdı.
- AA
- 16.11.2021 - 05:12
- Güncelleme : 16.11.2021 - 07:48
Hatay'ın Hassa ve Erzin ilçeleri ile Adana'nın Pozantı ilçesi sonbaharın gelmesiyle birlikte çok sayıda doğa ve fotoğraf tutkununu ağırlıyor.
AMANOS DAĞLARI'NDA SONBAHAR
Hassa ve Erzin ilçelerinde yeşil, sarı ve kahverengi tonlarına bürünen Amanos Dağları'nın sonbahar güzelliği drone ile görüntülendi.
Amanos Dağları'nda sonbahar renkleri - Foto Galeri
Amanos Dağları'nda sonbahar renkleri - Video
YAYLALARDA RENK CÜMBÜŞÜ
Amanos Dağları eteklerindeki yaylalar renk cümbüşüyle sonbahara ayrı bir güzellik katarken doğa gezginleri ve fotoğrafçılara da görsel şölen sunuyor.
FOTOĞRAFSEVERLERİN UĞRAK YERİ: BELEMEDİK
Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı da fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri arasında bulunuyor.