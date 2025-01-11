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İHA

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan bir gencin vatani göreve hazırlık süreci, kalplere dokundu.

Asker tıraşı olan genç, 7,5 yıldır uzattığı saçlarını çöpe attırmadı.

Mert Gündüz isimli genç, uzun yıllar baktığı saçlarını kanser tedavisi görenlere bağışladı.

SAÇLARINI BAĞIŞLADI

Kanser Savaşçıları Derneği tarafından kemoterapi nedeniyle saçlarını kaybeden hastalara “gerçek saçtan yapılmış peruk” hediye edilmesi için yürütülen "Saçım Saçın Olsun Projesi"ne destek olmanın mutluluğunu yaşayan Mert Gündüz, “Yıllardır hep aklımdaydı saçımı bağış yapmak. Ailemde destek oldu. Kanser savaşçılarını hep görüyordum. En azından bir umut onlara gitsin.” dedi.

"GURUR DUYUYORUZ"

Evlatlarını askere gönderecek olan Abdullah ve Fadime Gündüz, “Oğlumuzla gurur duyuyoruz. Çok güzel örnek bir davranış yaptı.” diye konuştu.

25 yıllık kadın kuaförü Tülay Aytaş, “Saçlarını bağışlayacağını duyunca çok sevindim. İlk defa bir erkeğin saçlarını kesiyorum.” şeklinde konuştu.