Amasya'da afla üniversiteye dönen genç kadın mezuniyet sevincini oğluyla yaşadı Amasya Üniversitesine bu yıl afla geri dönen Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü öğrencisi 29 yaşındaki Gülsena Uzun, mezuniyet törenine 4 aylık bebeğiyle katıldı.

AA

Amasya Üniversitesinde 4 bin öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, törende, geleceği inşa edecek gençleri yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarı dileyen Elmacı, "Amasya Üniversitesi eğitim ve bilim hayatına her geçen gün damgasını vurur hale gelmiştir. Üniversitemiz 8 fakülte, 8 meslek yüksekokulu ve diğer bölümleriyle bilime ve eğitime katkı yapmaya devam etmektedir." dedi.

Mezuniyet törenine katılan öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Mezuniyete 4 aylık oğluyla katıldı

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun olan 29 yaşındaki Gülsena Uzun ise 4 aylık oğlu Ilgaz ile mezuniyet törenine katıldı.

"Bebeğimle mezun oldum, çok mutluyum"

Uzun, kucağında bebeğiyle mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi: