Amasya'da düğünde damada 250 bin TL değerinde Hint horozu hediye edildi

Amasya'nın Suluova ilçesinde Alaattin ile Gülay Karakullukçu çiftinin düğünlerinde damadın arkadaşlarından Burhan İnan, salonun oyun pistine bir çantayla geldi.

Açılan çantanın içinden Hint horozu çıktı.

"DOSTLUĞUMUZUN SİMGESİ OLARAK HİNT HOROZUNU HEDİYE ETTİM"

Kendisine takı olarak hediye edilen horozu gören damadın ve düğüne gelenlerin şaşkınlık yaşadığı o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

'Çilli' adlı horozu yetiştiren Burhan İnan, "Yakın arkadaşım olan damada dostluğumuzun simgesi olarak kümesimizin en kıymetlisi olan Hint horozunu hediye ettim." dedi.

250 BİN TL'LİK HEDİYE

İnan, horozun fiyatının 250 bin TL olduğunu söyledi.

Damat Alaattin Karakullukçu ise "Burhan Ağabeyimiz en gözde horozunu bana hediye etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.