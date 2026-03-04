İlginç Feng Shui ritüeli: Buzdolabının üstüne bozuk para koymak

Feng Shui öğretisi, ev düzeninden eşya yerleşimine kadar pek çok detayı önemsiyor.

Kökeni Çin’e dayanan ve zamanla Asya’nın farklı ülkelerinde de benimsenen bu anlayış, özellikle Japonya’da günlük yaşam pratikleriyle harmanlanarak yaygın şekilde uygulanıyor.

Feng Shui’ye göre evdeki her eşya, bulunduğu konum ve taşıdığı anlamla enerji akışını etkiliyor; doğru yerleştirilen objeler ise bolluk, bereket ve huzuru artırabiliyor.

Son dönemde dikkat çeken uygulamalardan biri de buzdolabının üzerine bozuk para koymak.

BEREKET ETKİSİ

Feng Shui felsefesinde buzdolabı, evin rızık ve besin kaynağını temsil ederken; madeni para ise maddi kazanç ve finansal akışı simgeliyor.

Bu iki sembolün bir araya getirilmesinin, para enerjisini harekete geçirdiğine ve haneye bereket çektiğine inanılıyor.