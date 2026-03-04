Ramazan'ın yeni yıldızı: Dubai güllaç tarifi

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi güllaç, bu yıl bambaşka bir yorumla gündemde.

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Dubai çikolatasının yoğun aroması ve gösterişli sunumu, geleneksel tatlımızla buluşarak ortaya hem şık hem de iddialı bir lezzet çıkardı.

Klasik güllacın hafif dokusu ile çikolatanın zengin tadını bir araya getiren “Dubai güllaç”, iftar sonrası tatlı keyfine modern bir dokunuş katmak isteyenlerin yeni favorisi olmaya aday.

İşte adım adım Dubai çikolatası tadında güllaç tarifi...

MALZEMELER

Güllaç için:

10–12 yaprak güllaç

1,5 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

Dubai dokunuşu için:

200 gram sütlü veya bitter çikolata

1 paket krema (200 ml)

1 su bardağı Antep fıstığı (iri çekilmiş)

1 çay bardağı fıstık kreması (isteğe bağlı)

Süslemek için: Toz Antep fıstığı, çikolata parçaları

YAPILIŞI:

Sütü tencereye alın, şekeri ekleyin ve ısıtın. Kaynatmadan ocaktan alın. Vanilini ekleyip karıştırın.

Bir yaprak güllacı tepsiye serin, üzerine kepçe yardımıyla süt gezdirin. 5–6 yaprak olana kadar aynı işlemi uygulayın.

Çikolatayı küçük parçalara bölün. Kremayı ısıtıp çikolatanın üzerine dökün ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Tepsideki ara kata çikolatalı ganajı yayın. Üzerine çekilmiş Antep fıstığı ve isteğe bağlı fıstık kreması sürün.

Kalan güllaç yapraklarını da tek tek sütleyerek üst üste dizin.

Tatlıyı buzdolabında en az 2–3 saat dinlendirin.

Dilimledikten sonra üzerine toz Antep fıstığı ve çikolata parçaları serperek servis edin.