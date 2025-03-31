Amasya'da ölen hastanın vasiyeti üzerinden çıktı

İHA

Amasya'da yaşayan 70 yaşındaki Yaşar Uzun, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Uzun süredir kalp damar cerrahisi bölümünde tedavi gören Uzun , dün hayatını kaybetti.

ÜZERİNDEN VASİYET YAZISI ÇIKTI

Kimsesi bulunmayan Uzun'dan geri kalan eşyaları toplayan çalışanlar el yazısıyla yazılmış ‘vasiyetimdir' başlıklı bir notla karşılaştı.

HER ŞEYİNİ MEHMETÇİK VAKFİ'NA BAĞIŞLADI

11 yıl önce yazılan notta, üstünden çıkan paranın cenaze masraflarında kullanılmasını isteyen Uzun'un Gökmedrese Mahallesi'ndeki evini ve bankadaki bir miktar parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığının yazılı olduğu görüldü.

Cenazesi görevliler tarafından gasilhaneye götürülen Uzun, Memidede Mezarlığına defnedilecek