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AA

Amasya'daİl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, izinli gününde ailesiyle Kocacık Çarşısı'na gitti.

Bölgede ailesiyle beraber gezen polis memuru, altın buldu.

Polis memuru, ardından bulduğu altını İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim etti.

ALTIN SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

Ekiplerce yapılan çalışmada, ziynet eşyasının bir dükkanda alışveriş yapıp çıktıktan sonra düşürdüğü belirlenen Nuriye Keten'e ait olduğu tespit edildi.

Haber verilmesi üzerine emniyete gelen Keten, altını bulan polis memurundan ziynet eşyasını tutanak karşılığında teslim aldı.

KOLYESİNDEN DÜŞMÜŞ

Keten, kolyesindeki altını bulamayınca polise ihbarda bulunduğunu belirtti.

Altını bulan polis memuruna teşekkür eden Keten, "Bu hafta da Polis Haftasıymış, bu vesileyle tüm teşkilatın Polis Haftası'nı kutluyorum, çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.