Amasya'da tarlada selfie yaparken üzerinde kene olduğu fark etti

Son dönemde KKKA vakalarında artış yaşanıyor...
Kurban Bayramı’nın birinci günü Amasya merkeze bağlı Sıracevizler köyünü ziyaret eden Mehmet Fatih Hatipoğlu, kontrol etmek üzere kendisine ait olan tarlaya gitti.
FOTOĞRAF ÇEKERKEN FARK ETTİ
Cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çeken Hatipoğlu, selfie çekiminin ardından fotoğrafı paylaşmak üzere incelerken tişörtünün üzerinde çok sayıda kene olduğunu fark etti.
VÜCUDUNA TEMAS ETMEDEN TEMİZLEDİ
Hatipoğlu, eldiven takarak üzerindeki keneleri vücuduna temas etmeden temizledi.
"DİKKATLİ OLSUNLAR"
Bu yıl tarlalarda kene sayısının bir hayli fazla olduğunu belirten Mehmet Fatih Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Tarlamı kontrol için gittiğim köyümüzde, her zaman yaptığım gibi hatıra olsun diye cep telefonumla selfie yaptım. Paylaşmak için fotoğrafı seçerken üzerimde 20-25 tane kene olduğunu fark ettim. Tişörtümün üzerine yapışan keneleri ellerime eldiven takarak temizledim. Aşırı sıcaklarda bağ, bahçe ve tarlalarına gidecek hemşerilerimize buradan sesleniyorum. Bu yıl kene aşırı fazla görünüyor. Dikkatli olsunlar ve mutlaka işleri bittikten sonra üzerlerini kontrol etsinler.
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