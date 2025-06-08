Amasya'da tarlada selfie yaparken üzerinde kene olduğu fark etti

DHA

Son dönemde KKKA vakalarında artış yaşanıyor...

Kurban Bayramı’nın birinci günü Amasya merkeze bağlı Sıracevizler köyünü ziyaret eden Mehmet Fatih Hatipoğlu, kontrol etmek üzere kendisine ait olan tarlaya gitti.

FOTOĞRAF ÇEKERKEN FARK ETTİ

Cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çeken Hatipoğlu, selfie çekiminin ardından fotoğrafı paylaşmak üzere incelerken tişörtünün üzerinde çok sayıda kene olduğunu fark etti.

VÜCUDUNA TEMAS ETMEDEN TEMİZLEDİ

Hatipoğlu, eldiven takarak üzerindeki keneleri vücuduna temas etmeden temizledi.

"DİKKATLİ OLSUNLAR"

Bu yıl tarlalarda kene sayısının bir hayli fazla olduğunu belirten Mehmet Fatih Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı: