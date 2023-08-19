Amasya'da yaşlı kadına protez ayak alınması için derneğin kapısına harçlığını sıkıştırdı

Bazen yapılan minik bir dokunuş, çok büyük jestlerin önüne geçer.
Küçük bir çocuğun harçlığını yardım kampanyası için bir not yazarak bırakması da motive edici bu küçük dokunuşlardan birisi oldu.
Amasya'da bir yardımlaşma derneğinin yaşlı kadına protez ayak almak için başlattığı kampanyaya destek olmak isteyen ve çocuk olduğu düşünülen kişi, harçlığını not eşliğinde derneğin kapısına sıkıştırdı.
Amasya Dost Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne gelen üyeler, kapıya bir not eşliğinde 200 lira sıkıştırıldığını gördü.
"Teyzenin protez ayağı için kullanın"
Dernek çalışanlarını duygulandıran ve gözlerini yaşartan not şöyleydi:
Ethem Amca, geldim kapalıydı. 200 TL biriktirdim. Sana bıraktım. Teyzenin protez ayağı için kullanın. Sizi çok seviyoruz.
Yardım edenin kimliği bilinmiyor
Derneğin Başkanı Ethem Güdek, sabah notu ve parayı gördüklerinde çok duygulandıklarını belirterek, yaşadıklarını şöyle dile getirdi:
İnanılmaz mutlu olduk. Hatta mutluluktan gözlerimden yaş aktı. Halen böyle insanların var olduğunu bilmek bize büyük bir güç veriyor. Bir teyzemize protez almak için kampanya başlatmıştık ve bunu sosyal medyadan da duyurmuştuk. Küçük olduğunu düşündüğümüz kardeşimizin kim olduğunu bilmiyoruz ama kendisine bu güzel davranışı için çok teşekkür ediyoruz.