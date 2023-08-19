Amasya'da yaşlı kadına protez ayak alınması için derneğin kapısına harçlığını sıkıştırdı Amasya'da bir yardımlaşma derneğinin yaşlı bir kadının protez ayak sahibi olması için başlattığı kampanya için yapılan jest kalpleri yumuşattı.

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Bazen yapılan minik bir dokunuş, çok büyük jestlerin önüne geçer.

Küçük bir çocuğun harçlığını yardım kampanyası için bir not yazarak bırakması da motive edici bu küçük dokunuşlardan birisi oldu.

Amasya'da bir yardımlaşma derneğinin yaşlı kadına protez ayak almak için başlattığı kampanyaya destek olmak isteyen ve çocuk olduğu düşünülen kişi, harçlığını not eşliğinde derneğin kapısına sıkıştırdı.

Amasya Dost Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne gelen üyeler, kapıya bir not eşliğinde 200 lira sıkıştırıldığını gördü.

"Teyzenin protez ayağı için kullanın"

Dernek çalışanlarını duygulandıran ve gözlerini yaşartan not şöyleydi:

Ethem Amca, geldim kapalıydı. 200 TL biriktirdim. Sana bıraktım. Teyzenin protez ayağı için kullanın. Sizi çok seviyoruz.

Yardım edenin kimliği bilinmiyor

Derneğin Başkanı Ethem Güdek, sabah notu ve parayı gördüklerinde çok duygulandıklarını belirterek, yaşadıklarını şöyle dile getirdi: