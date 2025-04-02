İHA

Amasya'nın Akdağ ilçesinde, yaklaşan araçların sesini duyan yılkı atı sürüsü, hızla doğal yaşam alanlarına doğru yöneldi. Sürünün içinde 20’den fazla atın yanı sıra yeni doğan tayların da olduğu dikkat çekti.

"ONLARI GÖRMEK, BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK"

Karakise Köyü Derneği Başkanı Fatih Töngüş, köylerine giderken sık sık bu özgür atlarla karşılaştıklarını belirterek, özellikle kış aylarında doğaya bırakılan samanlarla beslendiklerini söyledi:

Bu yıl yılkı atlarının yavruları arttı. Onları koruyup kolladıkça sürü genişliyor, yeni doğan taylarla birlikte hareketlilik de artıyor. Onlarla karşılaşmak bizim için büyük bir mutluluk.

"ASIL ÖNEMLİ OLAN, ONLARI KORUYUP YAŞATMAK"

Suluova Akdağlılar Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Karagöz ise dört yıl önce bölgede iki yılkı atının silahla vurulduğunu hatırlatarak, "Bu yıl atların daha fazla yavruladığını görmek sevindirici. Akdağ’ın simgesi haline gelen bu atları gözlemlemek büyük bir keyif. Asıl önemli olan, onları koruyup yaşatmak" dedi.