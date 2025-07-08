Amerika'dan Trabzon'a gelin geldi: Türkiye'yi çok seviyorum

Aşkları sınırları aştı, Amerika'da tanışıp Türkiye'de evlendiler...

Trabzon'da yaşayan Ersin Kaan Aygün (30), yüksek lisans yapmak için 3 yıl önce Amerika'ya gitti. Eğitim aldığı dönemde arkadaşları aracılığıyla sınıf öğretmeni Amerikalı Emily Halderson (27) ile tanıştı.

AŞKLARI ARKADAŞLIĞA DÖNÜŞTÜ

Aygün ve Halderson'un arkadaşlığı bir süre sonra aşka dönüşünce çift, evlilik kararı aldı. Ailelerinin tanışması ile çift, Türk geleneklerine uygun bir şekilde, Trabzon Araklı'da düğün yapmaya karar verdi.

Düğünde Karadeniz müzikleri ve davul zurna eşliğinde yöreye özgü halk oyunları oynanırken, Türk ve Amerikan gelenekleri birleşti. Sosyal medyada çifte ait görüntülerin paylaşımı ise büyük beğeni topladı.

''TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM''

Emily Halderson Trabzon'a hayran kaldığını ifade ederken, "Ben ve Ersin 3 yıl önce Amerika'da tanıştık. Türkiye'yi çok seviyorum çünkü her şey çok güzel. İnsanlar, yemekler ve doğa çok güzel. 2 yıl boyunca Trabzon'a geldim ve çok sevdim.

''FINDIK TOPLADIM''

Fındık topladım ve çok zordu. Hep Trabzonspor'u izliyorum. Trabzon'da yüzmeyi seviyorum. Bu hafta evlendik. Bizleri takip edin." dedi.

''HERKESTEN GÜZEL MESAJLAR ALDIK''

Evliliğini destekleyen insanlara teşekkür eden Ersin Kaan Aygün, "Emily'in videoları son 1 haftada 1 milyon izlenmeye ulaştı. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkesten güzel mesajlar aldık. Kültürlerarası evliliğimi destekleyenler oldu. Ailelerimiz de çok güzel anlaştı ve destekledi. Onlara da teşekkür ediyoruz" dedi.