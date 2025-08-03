Abone ol: Google News

Amerikalı 602 yolcuyu taşıyan dev kruvaziyer Antalya'da

Marshall Adaları bandıralı ‘Nautica’ isimli kruvaziyer yolcu gemisi, 602 ABD vatandaşı yolcusu ve 393 mürettebat ile sabah saatlerinde Alanya iskelesine demir attı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 03.08.2025 13:41

Akdeniz’in önemli turizm ilçelerinden Alanya’da sabah saatlerinde ‘Nautica’ isimli kruvaziyer gemisi limana ulaştı.

602 yolcu ve 393 mürettebatın bulunduğu gemide yolcuların Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu bildirildi.

TURİSTLER TARİHİ BÖLGELERİ GEZDİ 

Sabah saat 06.30’da Antalya’dan gelen kruvaziyer yolcu gemisinin akşam saat 18.00 sıralarında Limassol’a gitmek üzere Alanya’dan ayrılması bekleniyor.

Turistler şehir merkezini gezmek için gemiden inerken, bazısı da tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.

Yaşam Haberleri