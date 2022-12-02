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ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ! BAŞKENT sorgulama ekranı
BAŞKENT, kentte yaşanacak olan elektrik kesintilerini paylaştı. Peki Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 2 Aralık Cuma Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
- 02.12.2022 - 09:55
Ankara elektrik tedarik şirketlerinden BAŞKENT, kentin elektrik kesintileriyle ilgileniyor ve duyurusunu yapıyor.
Ankara'da yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BAŞKENT internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
BAŞKENT, 2 Aralık 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını Ankaralı vatandaşlarla paylaştı.
Peki, Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
2 Aralık hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?
BAŞKENT'in internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.