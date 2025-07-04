Ankara Valiliğinden 'sıcak hava' uyarısı

Yurt genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Bu kapsamda, Ankara Valiliği'nden bir uyarı geldi.

"HAVA SICAKLIKLARI 36 DERECEYE KADAR ÇIKABİLİR"

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, il genelinde 5-10 Temmuz'da beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 36 dereceye kadar yükseleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

"VATANDAŞLARIMIZIN, DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI GEREKMEKTEDİR"

Açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." uyarısı yapıldı.