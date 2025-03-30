Ankara'da güneşli bayram: Vatandaşlara parklara akın etti

AA & Ensonhaber

Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte birçok kişi tatil beldelerine ya da uzaklardaki ailelerinin yanına seyahat etti.

Ankara'da tatilini geçirenler ise bayramın ilk gününde doğayla iç içe olabilecekleri açık alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Dikmen Vadisi, Botanik Parkı ve Kuğulu Park gibi mekanlar, ziyaretçilerin keyifli anlar yaşadığı yerler oldu.

"KUĞULU PARK BİZİM İÇİN ÖZEL"

Baharın gelişini müjdeleyen Japon Kirazı (Sakura) ağaçları, Dikmen Vadisi'ne renk katarken, Mersin'den ailesini ziyaret için Ankara'ya gelen Şule Altunöz, sıcak havayı fırsat bilerek Kuğulu Park'ı tercih ettiğini söyledi: "Kuğulu Park bizim için özel bir yer. Ankara'da okurken sıkça gelirdim, her geldiğimde mutlaka uğrarım. 9 günlük tatili değerlendirmek istedik, hava da çok güzel."

İstanbul'dan ailesiyle Anıtkabir’i ziyaret etmeye gelen Zare Cezayiroğlu ise güzel havanın tadını açık alanlarda çıkararak vakit geçirdiklerini belirtti.