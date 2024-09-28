Antalya sahillerinde yaz havası Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulması ile Konyaaltı Sahili'ne akın eden yerli ve yabancı turistler, güneşin keyfini çıkardı.

DHA

Antalya'da sıcak. hava etkisini göstermeye devam ediyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, termometreler 33 dereceyi gösterdi.

Ayrıca deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı da yüzde 50'ye ulaştı.

Turizm sezonu devam ederken, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

YAZDAN KALMA GÜNLER

Kimisi Akdeniz'in mavi sularında serinlerken, kimisi güneşlenmeyi tercih etti. Eylül ayına rağmen turistler, yazdan kalma gün yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; iki gün boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

"DENİZ ÇOK GÜZEL"

Önümüzdeki haftadan itibaren hava sıcakları, kademeli olarak düşmeye başlayacak. Sahilde ailesiyle denize giren Yeliz İncirci, "Güneşlenmeye geldim. Son ayların tadını çıkarıyoruz. Bizim için klasik hafta sonu oldu. Eylül ayının en güzel günlerini yaşıyoruz. Deniz çok güzel" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)