Antalya’da 4 çocuk annesi hamile kadın, kırmızı kuşağa geçti 4 aylık hamile olmasına rağmen doktorundan aldığı olurla tekvando sporunu yapmaya devam eden 4 çocuk annesi kadın, karnındaki bebeğiyle birlikte sınava girip mavi kuşaktan kırmızıya geçiş yaptı. Spor tutkusuyla dikkat çeken ev hanımının 4 çocuğu da tekvando eğitim alıyor.

İHA

38 yaşındaki Seher Gözükızıl, spora olan tutkusuyla herkesin takdirini topluyor.

Ev hanımlarının da spor yapabileceğini göstermek için tekvandoyu tercih eden 4 çocuk annesi Gözükızıl; 6, 8, 12 ve 14 yaşındaki çocuklarıyla kursa gidiyor…

Kırmızı kuşağa kadar ilerleyen ve karnındaki 4 aylık bebeğiyle kendi kuşağındaki sınava giren Gözükızıl, gereken tüm hareketleri yaptı ve sınavı geçti.

Ev işlerini de aksatmıyor

Doktor oluru ve başantrenör Derya Uyankaya’nın belirttiği programa göre hareket eden azimli ev hanımının hedefi ise siyah kuşakta iki kez ‘dan’ yapmak.

Antrenörünün 2 yıl önce başlattığı projeyi duyunca tekvando öğrenmek istediğini anlatan Seher Gözükızıl, bir taraftan da ev işlerini hiç aksatmıyor.

“Aksine daha kolay yapıyoruz” diyen Gözükızıl, şöyle devam etti:

2 çocuğumla beraber geliyorum, diğer 2’si hafta sonu ya da hafta içi antrenmanlara katılıyor. Benim 4 çocuğumun dördü de tekvandoya geliyor. Şimdi beşinci geliyor ve o zaten buralı oldu. Doğuştan tekvandocu olacak. Onu da direkt hocamıza vereceğiz.

Doktoruna da danıştı

Gözükızıl, kuşağında ilerlerken hamile olduğunu öğrenince doktoruna danıştığını ifade ederek, “Doktora zararı olup olmayacağını sorduğumda kendimi fazla yormayacak şekilde, hareketlere dikkat ederek devam edebileceğimi söyledi. Gelip antrenörümüz ile bu konuyu konuştum. O da bana göre bir planlama yaptı. Sağ olsun hocam hiçbir şekilde yormuyor.” diye konuştu.

"Bir kadının kendini koruması gerekiyor"

Azimli ev hanımı, şöyle devam etti:

Kadınlar sadece evde yemek yapıp çocuk doğurmak, ev işlerini yapmak zorunda değil. İnsanlara örnek olmayı planlıyoruz. Ben 4 çocuk annesiyim ve hala bu spora devam ediyorum. Çağımızda kadına şiddet olayları da devam ediyor. Bir kadının kendini koruması gerekiyor. Biz de burada bunu öğreniyoruz ve sosyal ilişkilerimiz çok yükseldi. Burada bir sürü arkadaşlıklarımız, dostluklarımız oldu. Psikolojik olarak biz burada kendimizi çok mutlu hissediyoruz.

60 yaşın üstündeki kadınların da ilgisi çok

Gözükızıl’ın yanı sıra tekvando antrenmanlarına 60 yaşın üstündeki kadınların da katıldığı gözlendi.

63 yaşındaki Zeynep Karaibişoğlu ve 70 yaşındaki Şerife Ekinci de spor tutkularıyla dikkat çekti.

Antrenörlerinin talimatlarını bir bir uygulayan iki tekvandocu, spor yapmanın kendilerine çok iyi geldiğini ve gençlerle birlikte olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.