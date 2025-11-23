Antalya’da 57 yıldır demir dövüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya’nın Aksu ilçesinde 15 yaşında zanaat okulunda çıraklığa başlayan Kaya, 1968 yılında Korkuteli’nde açtığı dükkanda günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş mesleğini sürdürüyor. Sanayi Sitesi’ndeki dükkanında 57 yıldır ocak başında demir döven usta, tahra, nacak, yemlik, balta, römork, hameş, keser ve merdiven gibi ürünlerin tamir ve üretimini yapıyor.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE MESLEĞİNİ YAŞATIYOR

Teknolojinin gelişmesine rağmen geleneksel yöntemlerle işini sürdüren Kaya, yörede mesleğin son temsilcilerinden biri olarak gösteriliyor. Sağlığı el verdiği sürece işini bırakmayı düşünmediğini belirten usta, sabahın erken saatlerinde dua ederek dükkânını açıyor.

ALIN TERİNİN HUZURU

Kaya, demire şekil vermenin ve alın teriyle çalışmanın kendisine huzur verdiğini ifade ediyor:

“Bir kişi yaptığım işi kötüleyemez. İşimi sevmesem soğukta kalkar mıydım? Bizler çalışmayla geldik, çalışarak gideceğiz. Dükkanımı ilk günkü heyecanla her gün besmeleyle açarım”

50 ÇIRAK YETİŞTİRDİ, GENÇLER ZANAATA İLGİ GÖSTERMİYOR

Usta, bugüne kadar 50 çırak yetiştirdiğini ancak günümüzde gençlerin mesleğe ilgisinin azaldığını vurguluyor:

"Kendi kardeşime bile mesleği öğrettim. Zanaatle uğraşırken insanın ruhu dinlenir. Maalesef çoğu çırak zanaata önem vermiyor. Bir gün önce çocuğunu iş öğrenmesi için getirenler, ertesi gün getirmiyor."

MESLEKTE GEÇEN HAYAT, ÇOCUKLARLA DESTEKLENİYOR

Kaya, 3 çocuğu olduğunu ve mesleği sayesinde onları üniversitede okutabildiğini belirtti. Çocuklarının ikisinin öğretmenlik, birinin esnaflık yaptığını söyleyen usta, eşinin desteğiyle işine vakit ayırabildiğini aktardı:

"Herkes evinde, ocağında. Biz de eşimle kendi halimizde yaşıyoruz. Onun desteğiyle bu işle vakit geçiriyorum."