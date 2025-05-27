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DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşiyle birlikte geldiği Manavgat Pazartesi Pazarı'nda alışveriş yapan Alman uyruklu Marit Breustedt isimli turist, yanlarına gelen ve Türk bayrağı satmak isteyen şahsın kapkaçına uğradı.

Şahıstan bayrak almak için duran Alman turist, cüzdanını çıkartarak şahsa 1 euro vermek isterken kimliği belirsiz şahıs, turistin 300 eurosunu alarak kaçmaya başladı.

KAPKAÇÇIYI KOVALADI

Eşi ile birlikte kapkaççının peşinden koşan Breustedt, bir süre sonra yorularak durdu. Durumu fark ederek kapkaççıyı kovalamayı sürdüren Ahmet Doru isimli esnaf, kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliyi yakaladı.

O ANLAR KAMERADA

Alman turistin yanına getirilen ve isminin Mustafa A. olduğu öğrenilen kapkaç şüphelisi, turistlere parasını geri verdi. Olay yerine gelen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahsın, 2 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Marit Breustedt, parasını geri almış olmasına rağmen kapkaç suçlusunun cezasını çekmesi için karakola giderek şikayette bulundu.

Olay anı ve yaşanan kovalamaca anları, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mustafa A., cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.