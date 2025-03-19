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İHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde sabah erken saatlerden itibaren aramalara cevap vermeyen arkadaşı Nazik T.’ye ulaşamayan genç kız, arkadaşının oturduğu daireye gitti.

Kapıyı ısrarla çalmasına rağmen arkadaşına ulaşamayan genç kız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla verilen adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

GENÇ KIZ UYURKEN BULUNDU

Adrese gelen ekiplerin de genç kızdan yanıt alamaması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekip, demir kesme makası ile balkon demirini kesti.

Balkon kapısının demirinin kesilmesinin ardından içeriye giren polis ve itfaiye ekipleri, Nazik T.’yi uyurken buldu.

"İÇERDE Mİ, NE OLMUŞ"

Gözyaşları içinde ekiplerin çalışmasını izleyen genç kızın arkadaşı, polis ekibine "İçerde mi, ne olmuş?" diyerek Nazik T.’nin sağlık durumunu sordu.

Herhangi bir olumsuzluk olmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrılırken, genç kız ise uyanan arkadaşının yanına gitti.