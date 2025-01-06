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DHA

Antalya'da aşırı yağışların olumsuz etkileri pazar fiyatlarına da yansıdı.

Yağışlar nedeniyle zarar gören tarım alanlarında çilek üretimi azaldı.

Azalan çilek üretimi ise, fiyatların artmasına sebep oldu.

Çilek fiyatları cep yakar hale geldi.

TANESİ 15, KİLOSU 400 LİRA

Pazar tezgahlarında nadir rastlanan çilek, bazı manavlarda kilosu 400 liraya satılıyor.

Fiyat artışı nedeniyle 35 ila 40 gram ağırlığında çilek, adet olarak tanesi 15 liradan alıcı buluyor.

"ÇİLEK ÜRETİMİ AZALDI"

Konyaaltı ilçesinde manav işleten Osman Bayık, çileğin Antalya'da örtü altı tarımda 12 ay yetiştirilebildiğini anlattı.

Her mevsim tüketilen çileğe müşteri ilgisinin her zaman yoğun olduğunu belirten Bayık, “Soğuk ve yağmurlu hava nedeniyle çilek üretimi azaldı. Tarım alanları zarar görünce çileğin fiyatı arttı. 2 hafta önce çilek temin etmekte zorluk çektik. Fiyatı 2 katına kadar yükselmişti." dedi.

"ESKİDEN GÜNDE 10 KASA SATARDIK"

Bayık ayrıca, "Üretimin azlığı nedeniyle anlaştığımız üreticilerden temin etmeye çalışıyoruz. Çileğin kilosu 400 lira oldu. İlerleyen günlerde yarıya düşmesini bekliyoruz. Çileğe her zaman ilgi var. Müşterilerimizin talebine göre kilo veya adet olarak satıyoruz. Eskiden günde 10 kasa çilek satıyorduk şimdi 1 kasa satabiliyoruz." diye konuştu.