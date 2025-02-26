İHA

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle üzerinde bir apartmanda yaşayan emekli öğretmen Uğur Bağcı, yakın zamanda apartman sakinlerinin müracaatı ile huzurevine yerleştirilmişti.

Psikolojik sıkıntıları olduğu öğrenilen Bağcı, kısa bir süre önce vefat etti.

Bağcı'nın evinden gelen kokulardan rahatsızlık duyan komşuları durumu bildirdi.

2 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Adrese gönderilen sağlık ekipleri, daireden yaklaşık 2 kamyon atık malzeme çıkan evde Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

"ÇÖPTEN TOPLADIKLARINI EVE DOLDURMUŞ"

Daire içerisinde ev sahibinin daha önceden topladığı atık ve çöp malzemeler bulunduğunu belirten Yeni Mahalle Muhtarı Murat Duran, "Burada bir amcamız vardı. Huzurevine yerleştirmiştik. Ama vefat etti, belediyemizin desteğiyle çöp evi boşaltıyoruz. İçerisi çok kötü, herşey var evin içinde. Zabıta ve diğer birimlerden ekipler ile evi temizletiyoruz. Öncesinde çevreden eşya topluyordu. Her şey var evin içinde, çöplerden toplanmış, evin içine doldurulmuş." dedi.

"HER ŞEY YOLUNA GİRDİ DERKEN VEFAT ETTİ"

Apartman sakinlerinden Kamile Çetin isimli vatandaş ise, "20 yıldır burada otuyorum. Uğur Amca hastalanmış, elden ayaktan iyice düşmüştü. Evi temizleyemiyordu. Gerekli yerlere başvurarak belediyenin de desteği ile Uğur Bey'i huzurevine yerleştirmiştik. Tam her şey yoluna girdi derken Uğur Bey vefat etti. Evi çöp içerisinde kaldı. Şimdi de evi temizlettiriyoruz." ifadelerini kullandı.