AA & Ensonhaber

Antalya Sup Board ekibinin bir parçası olarak ayakta kürek sörfü yapan 27 yaşındaki Tahir Özden, yaklaşık 10 gün önce falezlerden denize düşen bir tavuğu fark etti. Hızla kürek çekerek yanına ulaştı, kurtardığı tavuğu havlusuyla kurutup su verdi. Daha sonra sörfüne alarak kıyıya taşıdığı bu talihsiz hayvanı veteriner kontrolünden geçiren Özden, parazit tedavilerini yaptırdı ve sahiplendi. Artık "Deniz" adını verdiği tavuk, Özden’in hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

SÖRF YAPARKEN BİLE YANINDA

Evinde Deniz ile birlikte vakit geçiren Özden, televizyon izlerken ya da günlük işleri sırasında onu yanından ayırmıyor. Tavuk, şehirde Özden’in kolunda veya kucağında gezerken sık sık ilgi odağı oluyor. Denizin keyfini çıkaran bu alışılmadık ikili, sahil boyunca sörf yaparken bile ayrılmıyor. Tavuk, hem Özden'in ekibinin maskotu haline gelmiş durumda hem de sahildeki insanların ve denizcilerin dikkatini çekiyor. Özellikle sörf üzerinde tavukla birlikte görenler fotoğraf çekmek için sıraya giriyor.

"30 METREDEN BİR KUŞUN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Tahir Özden, olay gününü şöyle anlattı:

Denizde kahve içiyorduk ve yaklaşık 30 metre yükseklikten bir kuşun düştüğünü gördük. İlk başta martı sandım, yaklaştığımda bir tavuk olduğunu fark ettim. Sörfümle hemen yanına gittim ve kurtardım. Eğer biz olmasaydık oradan kurtulması mümkün değildi

"NEREYE GİTSEM YANIMDA"

Karaya çıktığında tavuğu sahiplendiğini ve onu artık evinde ağırladığını belirten Özden, şu ifadeleri kullandı:

Nereye gitsem yanımda. Tavuk taşıma kutusunda seyahat ediyoruz. İnsanlar kutudan bir tavuk çıktığını görünce şaşkına dönüyorlar. Sörf yaparken de yanımdan ayrılmıyor. Sörfe alıştı ve üstünde gayet rahat bir şekilde duruyor.

Deniz’in oldukça uysal olduğunu ve sevilmekten büyük keyif aldığını dile getiren Özden, ilkbaharda tavuğuyla bir karavan yolculuğuna çıkmayı planladığını belirtti. “Türkiye’nin birçok kentini birlikte gezeceğiz. Deniz, maceralarımızda bize eşlik etmeye devam edecek,” diyerek hikayesini paylaştı.