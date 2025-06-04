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DHA

Antalya'nın Serik ilçesinde, 2 Haziran 2025 tarihinde Çandır Mahallesi Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde trafiği tehlikeye sokarak drift atıldığı belirlendi.

Otomobil ve sürücüsü hakkında Jandarma Trafik Timleri tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

SÜRÜNÜN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kamera kayıtları ve tanık ifadelerinin incelenmesi sonucunda kimliği tespit edilen sürücüye, '2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplamda 65 bin 69 TL tutarında trafik idari para cezası uygulanarak, araç trafikten men edildi.

Olay anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.