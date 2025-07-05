Antalya'da evi yanan adam gözyaşlarıyla anlattı: Evde annem vardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde, öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına arazöz ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale edilirken, havadan da helikopterle su atımı gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları tamamlandı.

EVİ KÜLE DÖNDÜ

Antalya'nın Muratpaşa çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sonrası bir vatandaşın ormanın içinde yer alan tek katlı evi küle döndü.

"BURADA 46 YILLIK EMEĞİMİZ VARDI"

Antalya'da evi yanan bir adam, ekipler yangını soğutma çalışmaları yaparken olayı şöyle anlattı:

Bu taraftan duman çıkıyordu, geldiğimde alevler evime doğru geliyordu. Hortumları çalıştırdım, alevler içinde kalınca eve sıçradı. Elimden gelen bütün müdahaleyi yaptım. Evimde zararım var. Daha sonra itfaiye, orman ekipleri geldi, işte bu hale geldi. Evde annem vardı ya. Allah'a şükür can kaybımız yok ama ormanlarımıza yazık, emeklere yazık. Emeklerimize yazık. Burası bir-iki yıl değil dile kolay burada 46 yıllık emek var. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Ama bu böyle olmaz.