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İHA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Antalya'da yürek ısıtan bir kare kameralara yakalandı.

Serik ilçesinde sokakta yürüyen bir vatandaş, felçli eşini evinin balkonunda tıraş eden bir kadını video kaydına aldı.

Yaşlı kadının eşine sevgiyle baktığı video, kısa sürede milyonlara ulaştı.

"SEVGİNİN EN SAF HALİ"

Cumalı Mahallesi’ne yaşayan Zehra Ekşili (65) isimli kadın ile sağ kolu felçli olan 71 yaşındaki eşi Salih Ekşili’nin görüntüleri, "sevginin en saf hali" yorumlarıyla doldu.

Eşinin sadece tıraşını değil banyo, yemek yeme gibi ihtiyaçlarını da giderdiğini belirten Zehra Ekşili aynı zamana bakacak kimsesi olmayan annesine de evini açtı.

"KÖTÜ GÜNÜNDE DE YANINDAYIM"

Zehra Ekşili, "İnsanlar sadece iyi günde değil, kötü günlerinde de birbirlerinin yanında olması gerek" dedi.

"ŞİMDİKİ GENÇLER DE BİZİM GİBİ OLSUN"

Yaklaşık 22 yıldır felçli eşine baktığını belirten Zehra Ekşili, "Eşime felçli olunca daha çok bakmak zorunda kaldım. Anneme de bakacak kimse olmayınca 4 aydır yanımda ona da bakıyorum. Eşimin sağ tarafı felçli olduğu için tıraşını banyosunu yaptırıyorum.

Yemeğini yemesinde yardımcı oluyorum. Eşler birbirinin sadece iyi gününde değil, kötü gününde de yanında olması gerek. Şimdiki gençlerin de bizim gibi olmasını istiyorum." şeklinde konuştu.