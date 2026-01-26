Antalya'da fırtınanın ardından denizde dev dalgalar oluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, dün kent için 'sarı kod'lu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Uyarıda, yağışların Antalya'da çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı, metrekareye ise 51 ile 75 kilo, yer yer 100 kilo yağış düşeceği, fırtınanın hızının ise yer yer 80 kilometreye kadar ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Öğle saatlerinde kentte fırtına etkisini göstermeye başladı.

DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU

Fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

Dalgaları izlemek için Konyaaltı Sahili'ne gelenler, o anları cep telefonları ile kaydetti.

SAHİLE İNDİLER

Bazıları, dalgalara aldırış etmeden sahile indi.

Sahil bandına gelen çocuklar ise rüzgara karşı ayakta durmakta zorlandı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Dalgalar ve sahilde dalgaları izleyenler drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji verilerine göre fırtınanın bugün gece saatlerine, yağışların ise yarın gece saatlerine kadar aralıksız sürmesi bekleniyor.